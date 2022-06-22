ناشطون مقدسيون يُجددون دعواتهم لِشدِّ الرحال إلى"الأقصى"

جدّد مجموعة من الناشطين المقدسيين،اليوم الأربعاء، دعواتهم إلى شدّ الرحال لباحات المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، يوم الجمعة المقبلة الموافق 24 يونيو 2022، تصديًا لمخططات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة.

وانطلقت تلك الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحشد والمشاركة في صلاة الفجر والجمعة القادمة في الأقصى، مؤكدة على ضرورة مواصلة إعمار الأقصى والنفير في ساحاته، وحثّت أهالينا في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل على شدّ الرحال إلى الأقصى وتكثيف التواجد فيه.

وعلى الصعيد الآخر، انطلقت دعوات مقدسية للاعتكاف في المسجد الأقصى والرباط في رحابه، خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، من يوم الخميس الذي يوافق 30 من يونيو الجاري، وحتى عيد الأضحى.

المصدر / فلسطين أون لاين