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خاص أبو عصب: الاحتلال يشنُّ حربًا اقتصادية على أسرى القدس والداخل

12 فبراير 2023 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
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أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين
القدس المحتلة-غزة/ محمد أبو شحمة: 

أكد رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، أمجد أبو عصب، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يشنُّ حربًا اقتصادية على أسرى مدينة القدس المحتلة والأراضي المحتلة عام 1948.

وقال أبو عصب لصحيفة "فلسطين" أمس: إنّ "سلطات الاحتلال بدأت من خلال قرارات صادرة عن وزير الجيش بمصادرة مبالغ مالية طائلة تُقدّر بملايين الشواقل من أسرى فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة والداخل المحتل".

وأضاف: إنّ "جيش الاحتلال صادر خلال الفترة السابقة مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 ألف شيقل و300 ألف شيقل يتم وضعها للأسرى داخل كنتين السجون".

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وبيّن أنّ الحملة التي يشنها جيش الاحتلال ضد أسرى القدس والداخل عبر مصادرة الأموال التي تصلهم، تجعلهم غير قادرين على شراء مستلزمات الحياة اليومية داخل السجن.

وعدّ قرار جيش الاحتلال بـ"العنصري" ويعكس حقد قادة حكومة بنيامين نتنياهو تجاه المقدسيين وفلسطينيي الداخل.

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#أسرى القدس #أسرى الداخل #أبو عصب

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