12 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 12 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث السياسية على المستوى المحلي والعالمي، يضع " " أبرزه في نقاط:

1502 الإسبان يبدؤون حملة لتنصير كل المسلمين في غرناطة بعد انهيار الدولة الإسلامية بالأندلس.

الإسبان يبدؤون حملة لتنصير كل المسلمين في غرناطة بعد انهيار الدولة الإسلامية بالأندلس. 1949 اغتيال الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر.

اغتيال الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر. 1953 توقيع اتفاقية جلاء مصر عن السودان.

توقيع اتفاقية جلاء مصر عن السودان. 1953 قطع الاتحاد السوفيتي العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني وذلك بعد انفجار قنبلة في مبنى البعثة الدبلوماسية السوفيتية في (تل أبيب): ما أدى إلى تدمير المبنى وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

قطع الاتحاد السوفيتي العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني وذلك بعد انفجار قنبلة في مبنى البعثة الدبلوماسية السوفيتية في (تل أبيب): ما أدى إلى تدمير المبنى وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح. 1970 القوات الصهيونية تقصف مصنعاً في منطقة أبو زعبل المصرية.

القوات الصهيونية تقصف مصنعاً في منطقة أبو زعبل المصرية. 1988 قوات الاحتلال الصهيوني تدفن أربعة فلسطينيين أحياء في قرية سالم قرب مدينة نابلس وأهالي القرية أخرجوهم من تحت التراب في اللحظة الأخيرة.

قوات الاحتلال الصهيوني تدفن أربعة فلسطينيين أحياء في قرية سالم قرب مدينة نابلس وأهالي القرية أخرجوهم من تحت التراب في اللحظة الأخيرة. 1996 ياسر عرفات يؤدي اليمين رئيسا للسلطة الفلسطينية.

ياسر عرفات يؤدي اليمين رئيسا للسلطة الفلسطينية. 2002 بدء جلسات محاكمة الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش بمحكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

بدء جلسات محاكمة الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش بمحكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب. 2007 الحكم على نائب الرئيس العراق السابق طه ياسين رمضان بالإعدام بتهمة القتل العمد.

الحكم على نائب الرئيس العراق السابق طه ياسين رمضان بالإعدام بتهمة القتل العمد. 2004 استشهاد القائد القسامي سامر عرار من قراوة بني زيد شمال رام الله بعد إطلاق النار عليه من كمين نصبته له قوة صهيونية خاصة.

استشهاد القائد القسامي سامر عرار من قراوة بني زيد شمال رام الله بعد إطلاق النار عليه من كمين نصبته له قوة صهيونية خاصة. 2008 تفجير سيارة في دمشق يؤدي إلى مقتل القيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنية.

المصدر / فلسطين أون لاين