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12 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

12 فبراير 2023 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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12 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 12 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث السياسية على المستوى المحلي والعالمي، يضع "" أبرزه في نقاط:

  • 1502 الإسبان يبدؤون حملة لتنصير كل المسلمين في غرناطة بعد انهيار الدولة الإسلامية بالأندلس.
  • 1949 اغتيال الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر.
  • 1953 توقيع اتفاقية جلاء مصر عن السودان.
  • 1953 قطع الاتحاد السوفيتي العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني وذلك بعد انفجار قنبلة في مبنى البعثة الدبلوماسية السوفيتية في (تل أبيب): ما أدى إلى تدمير المبنى وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.
  • 1970 القوات الصهيونية تقصف مصنعاً في منطقة أبو زعبل المصرية.
  • 1988 قوات الاحتلال الصهيوني تدفن أربعة فلسطينيين أحياء في قرية سالم قرب مدينة نابلس وأهالي القرية أخرجوهم من تحت التراب في اللحظة الأخيرة.
  • 1996 ياسر عرفات يؤدي اليمين رئيسا للسلطة الفلسطينية.
  • 2002 بدء جلسات محاكمة الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش بمحكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
  • 2007 الحكم على نائب الرئيس العراق السابق طه ياسين رمضان بالإعدام بتهمة القتل العمد.
  • 2004 استشهاد القائد القسامي سامر عرار من قراوة بني زيد شمال رام الله بعد إطلاق النار عليه من كمين نصبته له قوة صهيونية خاصة.
  • 2008 تفجير سيارة في دمشق يؤدي إلى مقتل القيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنية.
المصدر / فلسطين أون لاين
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