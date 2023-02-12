12 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 12 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث السياسية على المستوى المحلي والعالمي، يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1502 الإسبان يبدؤون حملة لتنصير كل المسلمين في غرناطة بعد انهيار الدولة الإسلامية بالأندلس.
- 1949 اغتيال الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة "الإخوان المسلمون" في مصر.
- 1953 توقيع اتفاقية جلاء مصر عن السودان.
- 1953 قطع الاتحاد السوفيتي العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني وذلك بعد انفجار قنبلة في مبنى البعثة الدبلوماسية السوفيتية في (تل أبيب): ما أدى إلى تدمير المبنى وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.
- 1970 القوات الصهيونية تقصف مصنعاً في منطقة أبو زعبل المصرية.
- 1988 قوات الاحتلال الصهيوني تدفن أربعة فلسطينيين أحياء في قرية سالم قرب مدينة نابلس وأهالي القرية أخرجوهم من تحت التراب في اللحظة الأخيرة.
- 1996 ياسر عرفات يؤدي اليمين رئيسا للسلطة الفلسطينية.
- 2002 بدء جلسات محاكمة الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسيفيتش بمحكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
- 2007 الحكم على نائب الرئيس العراق السابق طه ياسين رمضان بالإعدام بتهمة القتل العمد.
- 2004 استشهاد القائد القسامي سامر عرار من قراوة بني زيد شمال رام الله بعد إطلاق النار عليه من كمين نصبته له قوة صهيونية خاصة.
- 2008 تفجير سيارة في دمشق يؤدي إلى مقتل القيادي في حزب الله اللبناني عماد مغنية.
المصدر / فلسطين أون لاين