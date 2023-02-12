مقتل امرأة في اللد بالداخل المحتل

قتلت امرأة في الخمسينات من عمرها صباح اليوم الأحد، في مدينة اللد، حيث اعتقلت شرطة الاحتلال زوجها بشبهة الضلوع في الجريمة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغًا عن امرأة جريحة في عمارة سكنية في مدنية اللد، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان ودخل شقة سكنية، وعثر في داخلها على امرأة فاقدة للوعي وعليها علامات عنف، حيث أقر الطاقم الطبي وفاتها على الفور.

ورجحت التحقيقات الأولية أن الحديث يدور عن جريمة قتل امرأة (53 عاما).

وهذه جريمة القتل الثانية لامرأة التي تسجل في مدينة اللد في غضون 4 أيام.

المصدر / فلسطين أون لاين