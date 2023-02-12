فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكشف عن مخطط خطير للمتطرف بن غفير في القدس

مقتل امرأة في اللد بالداخل المحتل

الاحتلال الفاشل يحاول استعادة "السور الواقي"

حصيلة قتلى زلزال تركيا وسوريا تتجاوز 29 ألفًا

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة الأحد 12 فبراير

تعرف على فيروس "نورو" شديد العدوى

تعرَّف على حالة الطقس اليوم الأحد 12 فبراير

ارتفاع على صرف الدولار.. أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين في الخليل وسلفيت

قوات الاحتلال تقتحم القدس وتغلق منزل الشهيد "قراقع"

محدث قوات الاحتلال تقتحم القدس وتغلق منزل الشهيد "قراقع"

12 فبراير 2023 . الساعة 03:00 بتوقيت القدس
...
اقتحام مخيم شعفاط

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة القدس المحتلة وحاصرت منزل الشهيد حسين قراقع في بلدة الطور بالمدينة.

فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال بالقرب من منزل الشهيد حسين قراقع في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال بدأت بإغلاق شبابيك المنزل (بالصاج الحديدي)، فيما استدعت مزيدًا من القوات.

كما أغلقت قوات الاحتلال جميع الطرق المؤدية إلى منزل الشهيد حسين قراقع في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

إقرأ أيضًا: الكشف عن هوية الفدائي منفذ عملية القدس المحتلة

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد قراقع، مساء السبت، وأمهلت عائلته لإخلاء منزلها حتى الساعة 11 من مساء اليوم.

واعتلت قناصة الاحتلال أسطح المنازل القريبة من منزل عائلة الشهيد "قراقع"، في بلدة الطور، وأجبرت المحلات التجارية المحيطة على إغلاق أبوابها.

ونفّذ الشهيد قراقع، عملية دهس في مدينة القدس المحتلة؛ أدت إلى مقتل 3 مستوطنين، وإصابة آخرين بجروح.

إقرأ أيضًا: ارتفاع عدد قتلى عملية القدس إلى 3 مستوطنين
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#القدس #إطلاق نار #عمليات الدهس #الشباب الثائر #مقاومون #عدي التميمي #حسين قراقع

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة