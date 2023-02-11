مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون شرق سلفيت

أقدم مستوطنون، مساء اليوم السبت، على اقتلاع وتكسير 20 شجرة زيتون معمّرة في قرية ياسوف شرق سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، تعود ملكيتها للأخوين راجح ورضا عطياني.

وأفاد المواطن راجح عطياني، بأنَّ مستوطني "رحاليم" المقامة على أراضي المواطنين، قاموا باقتلاع وتكسير ما يقارب 20 شجرة زيتون معمَّرة، وسرقوها.

وأوضح أنَّ مساحة الأرض تقدر بـ6 دونمات، وتم استصلاحها وزراعتها بأشجار الزيتون وقد خلع المستوطنون منها عشرات أشجار الزيتون خلال العام الماضي، ليصل مجمل الأشجار التي تم اقتلاعها لغاية اليوم حوالي 110 أشجار زيتون.

المصدر / فلسطين أون لاين