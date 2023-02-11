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"حماس" تنعى الشهيد "ريان" وتدعو لتصعيد المقاومة

11 فبراير 2023 . الساعة 19:24 بتوقيت القدس
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الشهيد مثقال ريان

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد مثقال سليمان عبد الحليم ريان (27 عامًا)، الذي ارتقى مساء اليوم السبت برصاص مستوطن إسرائيلي في قراوة بني حسان، قضاء سلفيت.

وحذرت الحركة في بيان، الاحتلال الإسرائيلي وحكومته الفاشية بأنَّ تصاعد جرائمهم واستهتارهم بالدم الفلسطيني الطاهر سيولّد مزيدًا من الغضب والمقاومة ضدّ جنودهم ومستوطنيهم.

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وقالت: "نشدّ على أيادي أبناء شعبنا وشبابنا الثائر في عموم الضفة والقدس إلى مواصلة المقاومة بكل أشكالها، وفاءً لدماء الشهداء، وانتقامًا لهم، وانتصاراً لحقوقنا وقدسنا وأقصانا".

ودعت حركة حماس أمّتنا العربية والاسلامية وكل الدول إلى رفض الاحتلال وإدانة جرائمه وانتهاكاته المتواصلة، ودعم حق شعبنا في المقاومة؛ دفاعاً عن نفسه وأرضه ومقدساته، وانتزاعاً لحقّه في الحرية والكرامة وتقرير المصير، بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #المقاومة #الشهيد مثقال ريان

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