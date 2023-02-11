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12 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

11 فبراير 2023 . الساعة 19:19 بتوقيت القدس
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تصاعدت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث سجلت 12 عملا مقاوما، منها عملية إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وعملية تصدي للمستوطنين، واندلاع 9 نقاط مواجهة.

ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، اندلعت مواجهات في العيساوية وحي الطور ووادي قدوم في القدس، وفي النبي صالح برام الله، وفي جبع بجنين، وفي كفر قدوم بقلقيلية، وفي سلفيت، إلى جانب بيت أمر والعروب في الخليل.

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وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال في جبع بجنين، فيما فجروا عبوة ناسفة على حاجز الجلمة، وتصدوا للمستوطنين في قراوة بني حسان في سلفيت.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية في الضفة الغربية، فقد سجلت عملية إطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبع في مدينة جنين، والقاء عبوة ناسفة على حاجز الجلمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #المقاومة #العيساوية #الضفة الغربية #حي الطور

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