استشهاد شاب برصاص مستوطن قضاء سلفيت

استُشهد فلسطيني على إثر إصابته برصاص مستوطنين في قراوة بني حسان قضاء سلفيت في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان (٢٧ عاماً)، على إثر إصابته برصاص مستوطن في الرأس، في قراوة بني حسان، قضاء سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت في أعقاب اقتحام المستوطنين بلدة قراوة بني حسان ومهاجمة ممتلكات المواطنين، والاعتداء على المزارعين في المنطقة بوحشية.

وأطلق أهالي البلدة نداءات عبر سمّاعات المساجد في قراوة بني حسان للخروج ومواجهة المستوطنين في البلدة والتصدّي لاعتداءاتهم التي تتم تحت حماية قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين