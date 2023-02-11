موعد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد والقنوات الناقلة (بث مباشر)

يزداد البحث عن موعد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد والقنوات الناقلة، مع وصول بطولة كأس العالم للأندية في المغرب إلى محطتها الأخيرة، وسعي الفريقين لحسم مباراة الهلال وريال مدريد والتتويج باللقب.

يحلم نادي الهلال بتتويج تاريخي بالبطولة ليكون أول فريق من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يحصد اللقب، ويحمل آمال المشجّعين في الوطن العربي وقارة آسيا وذلك خلال مواجهته التاريخية أمال ريال مدريد.

موعد مباراة الهلال السعودي وريال مدريد والقنوات الناقلة

تقام مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية، اليوم السبت 11 فبراير، على أرضية ملعب المجمّع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وتنطلق مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية، على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة مساء بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد والهلال في نهائي كأس العالم للأندية

أعلنت شركة الرياضية السعودية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2022 بصورة حصرية عبر قنوات SSC، كذلك تتولّى القناة الرياضية المغربية بث المباراة على القنوات الأرضية.

تردّد قنوات SSC السعودية

تردد القناة: 12683.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيل الهلال المتوقع أمام ريال مدريد

من المتوقع أن يكون تشكيل الهلال أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – جانج هيون سو – علي البليهي – خليفة الدوسري.

خط الوسط: محمد كنو– جوستافو كويلار – اندري كاريلو.

خط الهجوم: موسى ماريجا – أوديون إيجالو – سالم الدوسري.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: آندري لونين.

خط الدفاع: ديفيد ألابا، أنطونيو رودريجر، إيدير ميليتاو، داني كارفخال.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، فيريديركو فالفيردي، أوريلين تشواميني

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

تصريحات رامون دياز قبل مباراة الهلال وريال مدريد

أكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، أن فريقه يدخل مباراة ريال مدريد من أجل التتويج بلقب البطولة، مشدّداً على احترامه الكبير لمواجهة الفريق الملكى.

وقال دياز خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، "قدّمنا مباراة رائعة أمام فلامنجو سيطرنا وهاجمنا فى العمق، يجب أن نبتعد عن الأخطاء فى مواجهة ريال مدريد، وأن نلعب بتركيز كامل، أهم شيء يجب علينا فعله أمام ريال مدريد أن لا نرتكب الأخطاء".

🕗 الـ8:30 م 🏆

تشاهدون الاستديو التحليلي الخاص لنهائي كأس العالم للأندية بين ممثل الوطن #الهلال 🇸🇦 و #ريال_مدريد 🇪🇸 #كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/lNGMoL4sKy — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023

وأضاف: "نستعد بشكل جيد لأننا لا نمثّل أنفسنا فقط، حقّقت 5 ألقاب مع الهلال وهذا الأمر يدعو للسعادة والفخر، كرة القدم السعودية تنمو بشكل كبير والسعودية قادرة على جلب أكبر اللاعبين على غرار قدوم رونالدو".

وتابع، "نحن الآن فى نهائي المونديال، سنقدّم فيه كل ما نملك، كان هناك ضغط كبير علينا في مباراة الوداد لكننا تجاوزنا ذلك أمامهم وأمام فلامينغو وتأهلنا للنهائي".

تصريحات أنشيلوتي قبل مباراة الهلال وريال مدريد

من جانبه أبدى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد ، احترامه الكبير لفريق الهلال السعودي، خصمه المقبل في بطولة كأس العالم للاندية.

وقال أنشيلوتي: "الهلال فريق جيد وهناك صفات فردية مع الكثير من اللاعبين السعوديين الدوليين الذين قدّموا أداءً جيداً في كأس العالم، نحن نحترمهم وأظهروا جودتهم أمام فلامينجو".

وأضاف: "نحن نحترم الحدث أيضاً وإنه حدث مهم جداً، لم تحدث مرات عديدة في مسيرتك حتى تتمكن من الحصول على هذه المباراة".

وتابع: " مدرب الهلال رامون دياز؟ لقد كان مهاجماً رائعاً، قوياً جداً ولديه قدرة في الصندوق ويمتلك مهارة. إنها المرة الأولى التي نواجه فيها بعضنا البعض كمدربين، سأحييه بحب".

المصدر / وكالات