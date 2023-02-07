فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الهلال يصعق فلامنغو ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

انهيارات تهدد منازل المقدسيين في سلوان وجبل المكبر

موعد انطلاق مباراة ريال مدريد والأهلي المصري

الاقتصاد بغزة: تنفيذ أكثر من تسعين زيارة تفقدية على المحال والأسواق

تين هاغ يرفض الاستهانة بمنافسه ليدز يونايتد

المحكمة الرياضية تُحدد موعد حسم قضية لاعب من غزة

مصير غامض لمانشستر سيتي بعد اتهامه بارتكاب مخالفات

نصائح مهمة.. ماذا تفعل عند وقوع زلزال أو هزة أرضية؟

مباراة الهلال وفلامينغو في كأس العالم للأندية

ما المتوقع من الخطاب القادم.. ارتفاع أسعار الذهب أم هبوطها؟

الهلال يصعق فلامنغو ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

07 فبراير 2023 . الساعة 23:16 بتوقيت القدس
...
الهلال يصعق فلامنغو ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

حقق الهلال السعودي مفاجأة مدوية وبلغ نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعدما ثأر من فلامنغو البرازيلي المنقوص بفوزه عليها 3-2 الثلاثاء، في نصف النهائي في مدينة طنجة المغربية.

وفرض سالم الدوسري نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء (4 و45+9)، قبل أن يمرر كرة الثالث إلى الأرجنتيني لوتشيانو فييتو (70). وسجل هدفي فلامنغو بيدرو (20 و90+1).

وتعقدت مهمة فلامنغو، بطل كوبا ليبرتادوريس، بعدما خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين اثر طرد لاعبه وسطه جيرسون ببطاقتين صفراوين (45+8).

وفشل الهلال في التأهل إلى النهائي مرتين حيث بلغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى عام 2019 في قطر وخسر أمام فلامنغو بالذات 1-3، وعام 2021 في الامارات أمام تشلسي الانجليزي صفر-1.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#كأس العالم للأندية #الهلال السعودي #سالم الدوسري #مباراة الهلال وفلامنغو #مباراة الهلال وفلامينغو #اهداف مباراة الهلال وفلامنغو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة