ثابت: عجز كبير في الكهرباء والمتوفر لا يغطي نصف احتياج القطاع

أكد مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت أنّ قطاع غزة يعيش وضعًا صعبًا فيما يخص توفير كميات الكهرباء خاصةً في فصل الشتاء الذي يزداد فيه الطلب على الطاقة بسبب برودة الأجواء.

وأوضح في تصريحات صحفية لإذاعة الأقصى، اليوم السبت، أنّ الوضع الحالي لجدول الكهرباء مؤقت بسبب دخول المنطقة تحت تأثير تقلبات جوية، ووجود تقطُّع للخطوط أثناء المنخفض السابق تم إصلاحها مؤخرًا.

وقال ثابت:" لدينا مشكلة طلب كبيرة للطاقة، والمتوفر عندنا أمام الطلب قليل، وهذا الأمر انعكس على جدول الكهرباء بسبب شحّ ما لدينا من طاقة والطلب الكبير في الشتاء".

وأضاف:" ما يتوفر لدينا هو نصف احتياج الطاقة التي يحتاجها قطاع غزة، ونحن نوزع الطاقة وليست مسؤوليتنا توفير الطاقة"، لافتًا إلى أنّ القطاع يعيش أوضاعًا سياسيةً واقتصاديةً صعبة.

ونبه ثابت أنه لولا منحة الوقود القطري لكانت الظروف في موضوع الطاقة أقسى من الوضع الحالي بكثير، وأنه لولا المنحة القطرية سيكون الجدول في أحسن الحالات ساعتين في اليوم وفقط.

ويعيش قطاع غزة أزمة في الكهرباء مستمرة منذ 17 سنة وذلك بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي في 28 يوليو/حزيران 2006 للمحطة الوحيدة العاملة على إنتاج الكهرباء وتوفيرها لسكان قطاع غزة، وذلك ردًّا على أسر المقاومة الفلسطينية للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

المصدر / فلسطين أون لاين