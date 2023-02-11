شهداء أريحا بين ضيق الاحتلال وسعة المقاومة

يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال تصريحات قادته ومحلليه العسكريين بشكل خاص أن يصور ما حدث في مخيم عقبة جبر في أريحا من استشهاد خمسة مناضلين فلسطينيين وجرح آخرين بجراح خطيرة، على أنه إنجاز عظيم لأجهزته الأمنية، وذلك ليتجنب فيما يبدو سياق هزيمته في قمع مقاومة ونضال الشعب الفلسطيني المستمرين والمتصاعدين، وكي يضرب معنويات الفلسطينيين ويحاول رفع تلك المعنوية المهزوزة للإسرائيليين وتحديداً بعد عملية خيري علقم، والمنطقة على أبواب سياسات إسرائيلية متصاعدة في قمعها وإجرامها تنفيذًا لمخططات وبرامج حكومة الفاشيين الجدد في "إسرائيل" بزعامة نتنياهو وسموتريتس وبن غفير، فكيف ذلك؟ ولماذا؟

لقد عد الإسرائيليون أريحا منطقة هادئة ووادعة، واستبعدوا أن تنطلق منها مقاومة وتحديدًا مقاومة مسلحة كتلك التي حاول بناءها شهداء عقبة جبر رحمهم الله، وهذا ما يمكن فهمه مما نشرته صحيفة هآرتس على لسان محللها الإستراتيجي عاموس هارئيل الذي قال: "مدينة أريحا ومخيم اللاجئين القريب منها عقبة جبر، ليسا بالضبط رمزين للنضال المسلح الفلسطيني، ففي كلتا الانتفاضتين وفي فترات توتر أخرى تفرغت أريحا بطريقة منعزلة أو مما يحصل في ساحل مناطق الضفة الغربية"، وكشاهد آخر على اعتبار أريحا مختلفة أشار عاموس هارئيل إلى أن "إسرائيل" نقلت السيطرة على أريحا للسلطة الفلسطينية أولًا في بداية اتفاقات أوسلو إلى جانب قطاع غزة لأنها تفترض سهولة حصار وإغلاق المدينة ومنطقتها، وعليه منع انطلاق عمليات فدائية منها.

وهكذا من الواضح أن خلية أريحا التي يزعم الاحتلال منتشياً وبشكل مبكر أنه قد نجح في القضاء عليها قد ضربت فرضية أريحا الهادئة وعقبة جبر الوديعة ونجحت في مفاجأة الاحتلال حيث أتته أريحا من حيث لم يحتسب، وهو ما أكده المحلل العسكري لـ "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشع: "خلية حماس في أريحا الهادئة فاجأت جهاز الشاباك والجيش".

ولا يمكن أن نستبعد أن تضرب أريحا أيضًا وفي الفترة القريبة القادمة فرضية الاحتلال بأنه قد قضى على خلايا المقاومة فيها، ومنع انتقال "فكرة جنين وعرين الأسود في نابلس" إلى منطقة أريحا، فالشعب الفلسطيني ينجح في الأشهر الأخيرة في مفاجأة الاحتلال في كثير من التحركات ومن أهمها عملية خيري علقم في القدس، وثبات كتيبة جنين وعرين الأسود في نابلس، رغم الضربات المتوالية والقاسية.

من غير المفاجئ أن تحاول المنظومة الإسرائيلية تضخيم "إنجازها" بتصفية شهداء عقبة جبر وإعطاءه أبعادا متعددة خاصة في ظل الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا وانشغال العالم به، وأيضًا بعد الضربة الأمنية والمعنوية الكبيرة التي تلقتها "إسرائيل" من مقاومة الفلسطينيين وتحديداً خير علقم ومحمد عليوات، ولإرضاء غرور وعنجهية وزيري اليمين الأكثر تطرفًا بن غفير وسموتريتش، وحتى يستطيع ضباط الجيش المجرمون أن يرفعوا رؤوسهم أمام قيادتهم السياسية الأشد إجرامًا وفاشية، وتحديدًا بعدما نشره يانيف كوبوفيتش المحلل العسكري في هآرتس بتاريخ 1-2، بأن "ضباطا كبارا يخشون إبداء مواقفهم المخالفة لمواقف الوزيرين بن غفير وسموتريتش؛ خوفًا من أن يتعرضوا لتصريحات علنية مضادة لهم في وسائل الإعلام"، ومرة أخرى يبدو الدم الفلسطيني أحد الأثمان في العملية السياسية الداخلية في دولة الاحتلال.

لقد أعطى المحلل العسكري في يديعوت أحرونوت يوسي يهوشع، بتاريخ 7-2 بعدًا داخليًا آخر لإنجاز الجيش (العظيم) في أريحا، وهو بأن تصفية الخلية جاءت على يد كتيبة أسود أو لبؤات الأغوار، وهي وحدة خاصة مختلطة تخدم فيها نسبة عالية من المجندات الإسرائيليات الأمر الذي يثبت وفق يوسي يهوشع قدرات النساء والمجندات اليهوديات العالية على القتال والمواجهة، وليس كما يزعم "المتدينون المتطرفون في "إسرائيل"" الذين يطالبون دوماً بحصار النساء ومنعهن من الخدمة في الجيش.

بعيدًا عن الأهداف السياسية والأمنية والعنصرية الضيقة في نظرة منظومة الاحتلال في عملية تصفية خلية شهداء عقبة جبر، فإن من المعقول بل من الضروري النظر لحادث أريحا بصورة أوسع وأشمل، أي النظر إليه كحلقة من حلقات النضال الوطني الفلسطيني المتصاعد والمتزايد في السنة الأخيرة ضد الاحتلال، وعليه فهو يحمل أيضا دلالات إضافية من أهمها:

أولًا: فشل الاحتلال ورغم تعزيزه المستمر والمتصاعد لقواته الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية في مواجهة ظواهر المقاومة المتعددة في الضفة الغربية والقدس، والشعب الفلسطيني يصّر على أن يقاوم الاحتلال مهما كلفه ذلك من ثمن، وما الشهداء في الثورات إلا وقودًا إضافيًا للمعركة حتى تحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والخلاص من الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الإسرائيلي الغاشم.

ثانيًا: من المرجح ألّا تكون خلية أريحا هي الأخيرة من نوعها للاحتلال الإسرائيلي، فالمدن الفلسطينية التي حرص الاحتلال على أن يعزز فصل وعزل إحداها عن الأخرى، تقدم النماذج تلو النماذج في المقاومة ضد الاحتلال، ففي أريحا كانت محاولة لإنشاء كتيبة ومنظمة واضحة الانتماء لحماس إلى جانب كتيبة جنين، وهي كتيبة الوحدة الوطنية التي يبرز فيها أيضًا دور التنظيمات التقليدية إلى جانب ظاهرة عرين الأسود في نابلس التي تتميز بالعمل والمقاومة المسلحة الملتزمة دينيًا ووطنيًا، دون أن تكون تابعة لأي من التنظيمات التقليدية كحماس والجهاد اللتيم تحرصان في المقابل على دعمها بشتى أنواع الدعم المادي والمعنوي.

ثالثا: أما الدلالة الثالثة فهي أن أحداث مخيم عقبة جبر تعزز الفرضية التي كررها كاتب هذه السطور عدة مرات، وهي أن المقاوم الفرد الذي مثل عدي التميمي وخيري علقم وغيرهما من رموز المقاومة الفردية، هذا النموذج البطولي لا يشكّل بحال من الأحوال بديلًا أو نقيضًا أو نسفًا للمقاومة المنظمة التي تحاول دومًا ودونما انقطاع العودة للساحة التي تحاصرها أجهزة أمن محلية ودولية وإقليمية هائلة القدرات من كل جانب، وأكثر من ذلك فإن حرص الاحتلال على سرعة قمع وإحباط وقتل أي محاولة لعودة العمليات التي تقودها تنظيمات عريقة كحماس وغيرها، هذا الحرص الواضح هو دليل آخر على أهمية وحيوية المقاومة المنظمة ضد الاحتلال.

هكذا إذن يبدو استشهاد أبطال مخيم عقبة جبر في أريحا رغم كل الألم وقسوة التضحيات والتي يعدها الاحتلال بعنصريته وعنجهيته إنجازاً يفتخر به أمام فئات واسعة ومؤثرة من المجتمع والمؤسسة الإسرائيلية، فرصةً أخرى للشعب الفلسطيني المناضل لتوسيع مقاومته وتعزيز مواجهته للاحتلال الغاشم، وليعبر أولاً عن إنسانيته الفطرية في رفض كل أشكال القهر والعدوان الإسرائيلي المشبع في هذه الأيام بأساطير الدين والتوراة التي يحملها جيش بن غفير المهزوم، وليسقط ثانياً نظريات الاحتلال الأمنية حول أريحا الهادئة وغيرها من فئات ومن مدن وقرى الشعب الفلسطيني المقاوم.