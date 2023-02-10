ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا

ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعبنا جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 81، بعد وفاة عائلة فلسطينية مكونة من ثلاثة أفراد، إضافة إلى مواطن فلسطيني آخر، في مدينة انطاكيا التركية.

ووفق بيان لوزارة الخارجية التابعة للسلطة، اليوم الجمعة، تم تأكيد وفاة هدى سويد، هيثم سويد، محمد سويد، إضافة إلى عامر دخل الله في مدينة انطاكيا، وكانوا جميعهم يعيشون في مخيم درعا للاجئين في سوريا، قبل انتقالهم إلى تركيا.

والليلة الماضية، تم تأكيد وفاة عائشة باكير، عبد الله باكير، وعبد المعين باكير، في مدينة انطاكيا، علما أنهم من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وانتقلوا من مخيم درعا للعيش في تركيا.

ورجحت مصادر فلسطينية ارتفاع عدد الضحايا من أبناء شعبنا بسبب عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

ويوم أمس الخميس، انتشلت طواقم الإنقاذ جثة الطبيب يوسف مجدي درابية من قطاع غزة، في مدينة أنطاكيا التركية، بعد فقدان أثره لمدة ثلاثة أيام متواصلة جراء الزلزال،

المصدر / فلسطين أون لاين