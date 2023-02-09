مئات المستوطنين يقتحمون "خربة الدير" بالأغوار الشمالية

اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، مساء اليوم الخميس، "خربة الدير" في الأغوار الشمالية بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية.

وقال الناشط الميداني فارس فقهاء إن "أكثر من 350 مستوطنا، اقتحموا الخربة، بحماية قوات الاحتلال، وانتشروا بين مزارع الفلسطينيين".

وكانت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" قد وثقت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، خلال الشهر الماضي.

وقالت الهيئة في تقريرها الشهري، إن سلطات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 700 اعتداء خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وبينت أن هذه الانتهاكات تراوحت بين اعتداء مباشر على الفلسطينيين، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز، وإصابات جسدية.

المصدر / قدس برس