"حماس" تنعي الشهيد "رباع" وتتوعد الاحتلال بثوار يتربصونه في كل مكان

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد شريف حسن محمود رباع (22 عامًا)، من الظاهرية، مؤكدة أنّ عزم شعبنا يشتد بتصعيد المقاومة بكل أشكالها.

وارتقى الشاب رباع على إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، قرب مخيم الفوار، جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة: "إننا إذ نُعزّي ذوي الشهيد ومحبيه، لنتوعد الاحتلال بثوار يتربصون له في كل مكان، عقدوا العزم على تصعيد المقاومة بكل أشكالها، للانتقام لدماء الشهداء ولحماية شعبنا والدفاع عن أرضنا وقدسنا وأقصانا".

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المصدر / فلسطين أون لاين