فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تعرف إلى كميات الأمطار الهاطلة على محافظات الوطن

"حماس" تنعي الشهيد "رباع" وتتوعد الاحتلال بثوار يتربصونه في كل مكان

دعوة للمشاركة بحملة إلكترونية تضامنًا مع طالب معتقل في سجون السلطة

الاحتلال يسلم إخطارات هدم بالقرب من جنين ومستوطنيه يقتحمون خربة الدير

"الشاباك في هاتفك" .. مركز إعلامي يُحذّر من خطورة تطبيق "المنسق"

مباريات الجمعة في دوري غزة

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

العثور على مستوطن قتل طعنًا قضاء القدس

لاعبو الأهلي يرفضون إكمال مشوار الفريق في الدوري

مركز "حماية": موقف عمدة برشلونة تجاه الاحتلال الإسرائيلي "شجاع"

"حماس" تنعي الشهيد "رباع" وتتوعد الاحتلال بثوار يتربصونه في كل مكان

09 فبراير 2023 . الساعة 20:13 بتوقيت القدس
...
الشهيد شريف حسن محمود رباع

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد شريف حسن محمود رباع (22 عامًا)، من الظاهرية، مؤكدة أنّ عزم شعبنا يشتد بتصعيد المقاومة بكل أشكالها.

وارتقى الشاب رباع على إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، قرب مخيم الفوار، جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة: "إننا إذ نُعزّي ذوي الشهيد ومحبيه، لنتوعد الاحتلال بثوار يتربصون له في كل مكان، عقدوا العزم على تصعيد المقاومة بكل أشكالها، للانتقام لدماء الشهداء ولحماية شعبنا والدفاع عن أرضنا وقدسنا وأقصانا".

اقرأ أيضًا: بالصور استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#شهيد #حماس #الخليل #المقاومة #الظاهرية #الاحتلال الإسرائيلي #الشهيد شريف رباع

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة