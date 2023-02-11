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11 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

11 فبراير 2023 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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11 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 11 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث السياسية والرياضية على المستوى المحلي والدولي، يضع "" أبرزها لكم في نقاط:

  • 1970 مصادمات بين قوات الأمن الأردنية ومجموعات فلسطينية من منظمة التحرير في شوارع عمان؛ ما أدى إلى مقتل 300 شخص.
  • 1973 الطيران الحربي الإسرائيلي يسقط طائرة مدنية ليبية، ما أدى إلى مقتل 105 أشخاص بينهم صالح بويصير وزير الخارجية الليبي.
  • 1989 طعن قسامي مستوطنا صهيونيًا من المدرسة "التلمودية"؛ ما أدى إلى مقتله، وتمت العملية في مخيم شعفاط" بالقدس المحتلة، المجموعة المنفذة للعملية تم تجنيدها عبر سجن عسقلان بمتابعة الشهيد محي الدين الشريف ومنهم المجاهد شريف أبو سنينة.
  • 1990 إطلاق سراح نيلسون مانديلا من السجن بعد قضائه مدة 27 سنة فيه.
  • 2011 نائب الرئيس المصري عمر سـليمان يعلن تخلي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عن منصبه وتكليفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
  • 2011 اندلاع ثورة الشباب اليمنية ضد حكم الله الرئيس علي عبد الله صالح.
  • 2004 اجتياح إسرائيلي لحي الشجاعية بغزة، أدى إلى استشهاد (12) فلسطينياً، وإصابة العشرات كما استشهد (3) في مدينة رفح في التصدي لاجتياح آخر.
  • 2015 أمريكي من ولاية "كارولينا" يقتل عائلة فلسطينية سورية "انتقاما من الإسلام".                                               
  • 2021 بايرن ميونخ الألماني يتوج ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية عقب فوزه على فريق تيغريس أونال المكسيكي بنتيجة 1-0 في النهائي.
المصدر / فلسطين أون لاين
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#ذاكرة أحداث فلسطين #أحداث فلسطين #11 فبراير

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