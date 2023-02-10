10 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 10 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث السياسية على المستوى المحلي والدولي، يضع " " أبرزها لكم في نقاط؟

1918 وفاة عبد الحميد الثاني آخر سلاطين الدولة العثمانية.

1931 نيودلهي تصبح عاصمة الهند.

1948 أوقفت مجموعة من الإرهابيين الصهاينة عددا من المواطنين العرب العائدين إلى قرية طيرة طولكرم وأطلقوا عليهم النار، فقتلوا (7) منهم وأصابوا 5 آخرين.

1982 تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، وتغيير اسم الحزب لاحقًا ليكون حزب الشعب الفلسطيني.

1994 مجموعة الشهيد أنور عزيز التابعة للجهاد الإسلامي، تتسلل لأسدود المحتلة، فتقتل جندياً صهيونيا، وتستولي على سلاحه.

2002 المجلس الثوري لحركة فتح يحل كتائب شهداء الأقصى" و"كتائب العودة" ويعدهما خارجتين عن القانون.

2002 كتائب القسام تطلق لأول مرة صاروخ قسام "2" باتجاه مستوطنة صهيونية في منطقة النقب.

2003 القساميان خالد الطل ومحمد البطاط من الخليل يهاجما مقر قيادة الجيش الصهيوني في بئر السبع، فقتلا مجندتين صهيونيتين.

2011 الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك يعلن في خطاب وجهه إلى الشـعب تفويضه صلاحياته إلى نائبه عمر سليمان.

2014 دولة السـويد ترفع درجة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من بعثة إلى سفارة.