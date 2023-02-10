10 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 10 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث السياسية على المستوى المحلي والدولي، يضع "" أبرزها لكم في نقاط؟
- 1918 وفاة عبد الحميد الثاني آخر سلاطين الدولة العثمانية.
- 1931 نيودلهي تصبح عاصمة الهند.
- 1948 أوقفت مجموعة من الإرهابيين الصهاينة عددا من المواطنين العرب العائدين إلى قرية طيرة طولكرم وأطلقوا عليهم النار، فقتلوا (7) منهم وأصابوا 5 آخرين.
- 1982 تأسيس الحزب الشيوعي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، وتغيير اسم الحزب لاحقًا ليكون حزب الشعب الفلسطيني.
- 1994 مجموعة الشهيد أنور عزيز التابعة للجهاد الإسلامي، تتسلل لأسدود المحتلة، فتقتل جندياً صهيونيا، وتستولي على سلاحه.
- 2002 المجلس الثوري لحركة فتح يحل كتائب شهداء الأقصى" و"كتائب العودة" ويعدهما خارجتين عن القانون.
- 2002 كتائب القسام تطلق لأول مرة صاروخ قسام "2" باتجاه مستوطنة صهيونية في منطقة النقب.
- 2003 القساميان خالد الطل ومحمد البطاط من الخليل يهاجما مقر قيادة الجيش الصهيوني في بئر السبع، فقتلا مجندتين صهيونيتين.
- 2011 الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك يعلن في خطاب وجهه إلى الشـعب تفويضه صلاحياته إلى نائبه عمر سليمان.
- 2014 دولة السـويد ترفع درجة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من بعثة إلى سفارة.
- 2018 (إسرائيل) تشن هجومًا على أهداف عسكرية في سوريا والدفاع الجوي السوري يسقط مقاتلة إسرائيلية.
المصدر / فلسطين أون لاين