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وإجراء حوار حول زيادة الرواتب

الضفة الغربية.. تعليق الإضراب المفتوح في "أونروا" لمدة 10 أيام

09 فبراير 2023 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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مدارس الأونروا بالضفة خالية من الطلبة - أرشيف

توصّل اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لاتفاق يقضي بتعليق الإضراب المفتوح لمدّة 10 أيام، بدءًا من صباح يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، وإجراء حوار حول زيادة الرواتب.

وقال في بيان صحفي صدر عن اتحاد العاملين العرب، اليوم الخميس: إنَّ "قرار الإضراب يأتي ضمن استجابة لمبادرة من مكتب الرئيس ورئيس دائرة شؤون اللاجئين ووزارة العمل"، مشيراً إلى أن الاتحاد في حالة انعقاد دائم.

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يُذكر أنَّ الاتحاد بدأ بإضراب شامل في مؤسسات "أونروا"، بتاريخ 23 يناير الماضي، في خطوة احتجاجية على قرار إدارة الوكالة وقف رئيس اتحاد الموظفين في الضفة الغربية جمال عبد الله، عن العمل، وخصم من رواتب أعضاء الاتحاد، حيث أُغلقت أبواب المدارس وجميع مقرات المؤسسات التابعة للأونروا، في مختلف محافظات الضفة الغربية، مع عودة الطلاب للدوام الدراسي من جديد بعد إجازة النصف الدراسي الأول.

وكان الاتحاد طالب بزيادة رواتب العاملين لدى مرافق "أونروا" في الضفة، حيث كان في عام 2014م، اتفاق على زيادة في الرواتب بنسبة 9% (مبلغ 50 دينارًا أردنيًّا)، وفي عام 2018 زيادة 5%، واتفاق مع "أونروا" عام 2019 على صرف علاوة لموظفي الوكالة، وجميعها لم تنفّذ بحسب تصريح سابق لرئيس اتحاد موظفي "أونروا جمال عبد الله.

ومن الجدير بالذكر أنه يبلغ عدد العاملين في مرافق الوكالة بالضفة الغربية 3700 موظف.

المصدر / فلسطين أون لاين
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