تعرف إلى السبب.. تحذيرات من تناول الحمص نيئًا!

حذر خلال الفترة الأخيرة، مركز استشارات المستهلك بولاية بريمن الألمانية من تناول الحمص نيئًا، لوجود بعض المخاطر.

وأوضح المركز، أن السبب في ذلك يعود لاحتوائه على مادة "فازين" السامة، والتي يتم تدميرها من خلال الطهي.

وبين أنه نظرًا لأن الحمص يؤدي للشعور بالانتفاخ وتكوّن الغازات في البطن، لذا ينبغي تحضيره بالأعشاب كالبقدونس والزعتر والروزماري، والتي تجعله أكثر قابلية للهضم.

وقال المركز:" إن الحمص يعد كنزًا من المعادن والفيتامينات، حيث إنه يزخر بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك وفيتامينات A وB وC وE".

وأضاف: "أن الحمص يزخر أيضًا بالبروتين النباتي والألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط عملية الهضم وتساعد على خفض مستوى السكر بالدم، ما يحد من خطر الإصابة بداء السكري والبدانة، كما يساعد على خفض مستوى الكوليسترول، ومن ثم حماية الأوعية الدموية".

المصدر / وكالات