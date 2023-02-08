"الاقتصاد": استيراد 2641 شاحنة بضائع من "كرم أبو سالم" ورفح

أفادت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم، باستيراد 2641 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر حاجز كرم أبو سالم ومعبر رفح التجاري الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة، أنه تم استيراد 1571 شاحنة عبر حاجز كرم أبو سالم، و1070 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير 262 شاحنة محملة بحديد الخردة والأثاث والخضار عبر حاجز كرم أبو سالم ومعبر رفح التجاري.

وبيّن التقرير أنه تم إدخال 211 شاحنة محروقات موزعة ما بين حاجز كرم أبو سالم 81 شاحنة ومعبر رفح 130 شاحنة.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في حاجز كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 5 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام.

أما عبر حاجز بيت حانون، فأُدخل 11,028 جرامًا من الذهب والمجوهرات.

المصدر / فلسطين أون لاين