"حماس": سقوط حجارة من مصلّى قبّة الصخرة "مؤشر خطير"

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إن المسجد الأقصى يتعرّض ومرافقه ومصلياته لأخطر حملة تهويد وحفريات ومحاولات لتقسيمه لبناء ما يسمى بالهيكل المزعوم.

وأضاف القانوع في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن الأقصى يتهدّده خطر حقيقي بعد سقوط الحجارة والتشقّقات الأخيرة التي ظهرت عليه.

وشدّد على أن سقوط حجارة من مصلّى قبّة الصخرة المشرّفة يمثّل مؤشراً خطيراً لما آلت إليه الأوضاع في المسجد الأقصى ومصلّياته بفعل التهويد والحفريات ومنع الترميم بداخله منذ سنوات.

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وتساقطت مساء أمس الإثنين حجارة من الجهة الخارجية لمصلّى قبّة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت مصادر مقدسيّة، أن الحجارة سقطت من الواجهة الغربية جهة المضلع على يسار المدخل الغربي الرئيس لمصلّى قبّة الصخرة.

وأشارت إلى أن الحجر هو بلاط خزفي، وأضيف بعد الترميم المصري الأخير لقبّة الصخرة.

المصدر / فلسطين أون لاين