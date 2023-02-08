حصيلة: 7 شهداء برصاص الاحتلال في الأسبوع الأول من فبراير

أفادت حصيلة محلية، بأن الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، شهد ارتقاء 7 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في أنحاء متفرّقة من الضفة الغربية ومدينة القدس.

وبحسب الحصيلة ذاتها، ففي يوم الجمعة 3 فبراير2023، استُشهد عبد الله سميح قلالوة (25 عاماً) من مدينة جنين، بعد إطلاق النار عليه عند حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس، بزعم مهاجمته أحد الجنود قرب الحاجز.

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وتطرّقت الحصيلة إلى استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامٍ واسع نفذته لمخيم عقبة جبر في أريحا، يوم الإثنين 6 فبراير 2023.

والشهداء الخمسة -وفق الحصيلة- هم: إبراهيم وائل عويضات (27 عامًا)، ورأفت وائل عويضات (21 عامًا)، وأدهم مجدي عويضات (22 عامًا)، وثائر عويضات (28 عامًا)، ومالك عوني لافي (22 عامًا).

كما ذكرت الحصيلة، أنه في يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، استُشهد الفتى حمزة الأشقر (17 عامًا) من سكان مخيم عسكر الجديد، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس.

وختمت، بالإشارة إلى استشهاد 35 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال شهر يناير المنصرم، بينهم ثمانية أطفال ومسنّة.

المصدر / فلسطين أون لاين