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الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

08 فبراير 2023 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة 

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدّة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من جنين، صالح رأفت ربايعة (26 عامًا)، من بلدة ميثلون، والطالب الجامعي حسن فيصل أبو الرب (19 عامًا) شقيق الشهيد مصطفى من قرية مسلية، وذلك عقب مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

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وفي رام الله؛ داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية بيتلو شمال غرب رام الله، واعتقلت كلًا من: علاء تيسير، ومحمود لطفي، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرّقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيّما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اعتقالات #قوات الاحتلال #مداهمات

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