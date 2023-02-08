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محدث ارتفاع أعداد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا

08 فبراير 2023 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
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ارتفاع أعداد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا

أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 6234، فيما ارتفعت أعداد المصابين إلى 34 ألف و810، وفقا لأحدث إحصاء أعلنه، فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي.

وتتواصل عمليات البحث عن ناجين بين الأنقاض بعد يومين من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 8 آلاف إنسان في تركيا وسوريا، وشرد أعدادا لا تحصى.

وترجح منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد الضحايا إلى 20 ألف قتيل، وقد قدرت عدد المتضررين من الزلزال بـ 23 مليونا.

وقالت السلطات التركية إن الساعات المقبلة حاسمة في إنقاذ المحاصرين بين الأنقاض، مشيرة إلى أن أكثر من 16 ألف شخص في فرق البحث والإنقاذ يواصلون مهامهم في المناطق المنكوبة.

وفي سوريا، ارتفع عدد ضحايا الزلزال في عموم البلاد إلى 2370 قتيلا و2554 مصابا، وسط صعوبات في إيصال المساعدات.

وقالت فرق الدفاع المدني المعروفة باسم الخوذ البيضاء في شمال سوريا إن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، في ظل صعوبات في الوصول إلى بعض المناطق المنكوبة ونقص الإمكانات والمعدات الثقيلة وبرودة الطقس.

وأشار الدفاع المدني إلى أن أكثر من 375 مبنى انهار كليا، وأكثر من 1200 مبنى جزئيا، كما تصدعت آلاف المباني الأخرى.

وضرب الزلزال جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين بقوة بلغت 7.7 درجات.

وأعقب الزلزال زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين-وكالات
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