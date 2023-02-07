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المحكمة الرياضية تُحدد موعد حسم قضية لاعب من غزة

07 فبراير 2023 . الساعة 19:07 بتوقيت القدس
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غزة / مؤمن الكحلوت:

حددت المحكمة الرياضية يوم السبت القادم موعدًا للنطق بالحكم، في قضية لاعب نادي الرضوان محمد أبو ريالة، الذي تقدَّم بشكوى ضد اتحاد كرة القدم بعدم تحريره من قيود ناديه.

وكان أبو ريالة قد توجَّه بطلب لاتحاد كرة القدم لإنهاء ارتباطه مع نادي الرضوان، وهو ما رفضه الاتحاد بسبب عدم وجود عقد محدد وموثّق لديه من الطرفين، ليُقرّر اللاعب التوجه للجنة الاستئناف التي قبلت الاستئناف شكلًا ورفضته موضوعًا.

واستمعت المحكمة إلى جميع الأطراف ذات الصلة، من بينهم رئيس نادي شباب جباليا وليد شاهين، وجميل الزعانين عضو مجلس إدارة نادي اتحاد بيت حانون، الذي انتقل منه اللاعب لصفوف الثوار قبل ثلاثة مواسم، بالإضافة لمحامٍ عن نادي الرضوان، ومحامي اللاعب طارق الزر.

وستدرس المحكمة جميع الأوراق المُقدَّمة لها، بالإضافة لما استمعت له، على أن تُسلّم نُسخة من قراراها النهائي لجميع الأطراف لتنفيذه.

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#اتحاد كرة القدم #نادي الرضوان #محمد أبو ريالة

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