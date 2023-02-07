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حماس تزفُّ الشهيد "الأشقر" وتؤكد أنَّ استمرار جرائم الاحتلال لن يردع شعبنا

07 فبراير 2023 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
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الشهيد حمزة الأشقر

زفّت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد حمزة الأشقر 17 عاماً من مخيم عسكر الجديد في مدينة نابلس والذي ارتقى فجر اليوم الأربعاء في أثناء التصدّي لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي المساكن الشعبية.

وحذّرت حركة حماس في بيان لها، وصل "" نسخة عنه، الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أنَّ الدم الفلسطيني غالٍ وأنَّ استمرار جرائمه وتصعيدها لن يردع الفلسطينيّين والمقاومة عن الاستمرار في جهادها حتى استعادة الحرية والأرض والمقدّسات المسلوبة.

وكان الشهيد الأشقر قد ارتقى بعد إصابته برصاصة في الوجه أطلقها عليه جنود الاجتلال فجر الثلاثاء في مدينة نابلس، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا ليُعلن عن استشهاده لاحقاً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #نابلس #حركة حماس #حمزة الأشقر

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