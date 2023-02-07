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تزامناً مع منع الاحتلال لأعمال الترميم

بالفيديو والصور تساقط حجارة من مصلى قبة الصخرة بالأقصى

07 فبراير 2023 . الساعة 00:07 بتوقيت القدس
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جانب من حجارة مصلى قبة الصخرة التي سقطت الاثنين

تساقطت مساء أمس الاثنين حجارة من الجهة الخارجية لمصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك.

وأوضحت مصادر مقدسية، أن الحجارة سقطت من الواجهة الغربية جهة المضلع على يسار المدخل الغربي الرئيس لمصلى قبة الصخرة.

وأشارت إلى أن الحجر هو بلاط خزفي، وأضيف بعد الترميم المصري الأخير لقبة الصخرة.

يأتي تجدد سقوط حجارة من مصليات المسجد الأقصى وأعمدته وأسواره، بالتزامن مع منع الاحتلال لأعمال الترميم داخل المسجد.

وتساقطت حجارة من أعمدة المسجد الأقصى أكثر من مرة، بدءا من منتصف يونيو/حزيران العام الماضي، حيث سقط حجر من الحجارة الداخلية للسور الجنوبي للمسجد الأقصى داخل التسوية المعروفة بمصلى الأقصى القديم.

كما سقطت حجارة من أحد تيجان العمود الأيسر لباب النبي "المزدوج الغربي"، الذي يؤدي إلى الزاوية والمكتبة الختنية داخل مصلى "الأقصى القديم"، نهاية أغسطس الماضي.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس #المصلى القبلي

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