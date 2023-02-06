الناشطة حمد: دماء أبطال أريحا وقود يشعل الثورة

قالت الناشطة السياسية سمر حمد إن "دماء شهداء أريحا الأبطال جمرات تسكن الأرض لتشعل فيها لهيب الثورة، ونور وضياء يسكن درب التحرير ليرسم معالمه".

وأضافت حمد أن هذه الدماء مسك فواح يدعو الناس إلى سلوك هذا الدرب، والتزام نهج الشهداء وتضحياتهم.

وتابعت: "لا يغرنكم بطش المحتل ولا يجزعنكم إفساده وقتله للأنفس الحرة، فما هي إلا إرهاصات زواله، وما نحن إلا في مخاض مؤلم، سينبت منه نصر وتحرير، والله غالب وصادق وعده".

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وأردف: "تقبل الله الرجال الرجال الذين أذاقوا العدى الذل والهوان، ومضوا مقبلين غير مدبرين يعلمون الناس بأن الدرب لابد أن يُمهر بالدماء ويعبد بالتضحيات".

واستشهد فجر اليوم الاثنين، ثلة من أبطال كتائب القسام في أريحا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر.

والشهداء هم: رأفت وائل عويضات ٢١ عاماً، وشقيقه إبراهيم 28 عاماً، ومالك عوني لافي ٢٢ عاماً، وأدهم مجدي عويضات ٢٢ عاماً، وثائر عويضات ٢٨ عاماً.

واحتجز الاحتلال جثامين الشهداء الخمسة، إلى جانب جريحين وصفت حالتهما بالحرجة جداً.

وتعرض مخيم عقبة جبر جنوب أريحا لاقتحام واسع من قوات الاحتلال فجر اليوم، تخلله اشتباكات لأكثر من ساعة ونصف، ومواجهات عنيفة مع الشباب الثائر.

وتمكن المقاومون في أريحا من إسقاط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال، حيث استولى عليها الشباب الثائر وأحرقوها.

ونعت حركة حماس شهداء القسَّام في أريحا، وأكدتً أنَّ شعبنا ماضٍ في طريق المقاومة والتحرير، ولن ترهبه جرائم الاحتلال، ولن يُوهنه تخاذل المتخاذلين.

وشددت على أنَّ "المقاومة التي ضربت الاحتلال في القدس ردّاً على جريمته في مخيم جنين، قادرة على مواصلة عملياتها البطولية في أيّ بقعة من أرضنا المحتلة".

المصدر / فلسطين أون لاين