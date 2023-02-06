وقفة بغزة منددة بجريمة مخيم عقبة جبر بأريحا

متابعة/ فلسطين أون لاين:

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وقفة بمدينة غزة، نددت خلالها بجريمة مخيم عقبة جبر والتي ارتقى خلالها خمسة شهداء.

ورفع المشاركون في الوقفة، إلى جانب رايات حركة "حماس"، لافتات كتب على بعضها: "النصر للمقاومة"، "سلام على الشهداء"، "شهداؤنا منارات الطريق".

واستُشهد 5 مقاومين من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، فجر اليوم، في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

وفي كلمة له خلال الوقفة، قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سهيل الهندي، إنّ دماء الشهداء ستكون نورًا لنا على الطريق وموتًا للعدو المجرم.

وأكد الهندي أنّ المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام ستثأر للشهداء والموت سيجني الموت للمحتل.

وشدّد على أنّ القدس والضفة تُسجّلان ثورة وانتفاضة ستمتد لكلّ أرجاء الوطن، مؤكدًا أنّ هذا الجيل الفلسطيني سيقاوم الاحتلال بكلّ ما أوتي من قوة.

















