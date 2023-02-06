تحذير من تداعيات تشكيل وحدة إسرائيلية خاصة في الشيخ جراح

القدس المحتلة- غزة/ أدهم الشريف:

حذَّر الناشط المقدسي صالح دياب من تداعيات قرار قوات الاحتلال تشكيل وحدة خاصة مقرها حي الشيخ جراح المهدد بالتهجير في مدينة القدس.

وتوقع دياب في تصريح صحفي لصحيفة "فلسطين"، أن يتبع تشكيل هذه الوحدة المزيد من عمليات الاعتقال الإداري بحقّ المقدسيين وأهالي الحي على وجه التحديد.

ونبَّه إلى أنّ إحضار القوة الخاصة إلى الشيخ جراح كان تحسبًا لما يمكن أن يشهده الحي مستقبلًا إذا اندلعت مواجهات ضد مخططات التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها عبر أذرعها الأمنية والعسكرية والقضائية.

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وأضاف: أنّ الاحتلال لا يريد أيّ رد فعل من أيّ مقدسي على انتهاكاته وجرائمه خاصة في الشيخ جراح بعد أن فقد السيطرة على أهله، ولم يقدر على ردعهم أمام انتهاكاته.

وأشار إلى فظاعة الانتهاكات التي يتعرض لها الأهالي خاصة ما يتعلق بموضوع الاعتقالات، مبينًا أنّ الهدف منها تفريغ الحي من شبابه وأهله، والسيطرة عليه بسهولة.

وأدّت انتهاكات الاحتلال وتصاعدها في الشيخ جراح والقدس، إلى اندلاع معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة ضد جيش الاحتلال، في مايو/ أيار 2021.

وكثّفت قوات الاحتلال منذ مطلع 2023 استهدافها وملاحقتها للشبان والفتية المقدسيين، وشنت حملات اعتقال وإبعاد، وأصدرت قرارات بالاعتقال الإداري والحبس المنزلي وأحكام بالسجن الفعلي، وفقًا لتقارير محلية.

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وبيّنت التقارير نفسها، أنّ حصيلة الاعتقالات في القدس خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بلغت 255 مقدسيًّا، بينهم 71 قاصرًا، وتركزت أغلبها في بلدة سلوان بواقع 86 معتقلًا.