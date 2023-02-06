فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تعزي في ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا

تفاصيل تفكيك المباحث قضايا سطو وسرقة شمال غزة

"التشريعي" ينعى شهداء أريحا ويؤكد أنّ المقاومة هي الكفيلة بردع المحتل

أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة الفوج الثامن من المعتمرين

الإعلام العبري: الاحتلال يحتجز جثامين 5 فلسطينيين من أريحا

إعادة تفعيل "صندوق الموظفين" وإطلاق مشروع حافلات محوسب لنقلهم

الصداقة يتوج بكأس السوبر لكرة الطائرة بفوزه على خدمات جباليا

استشهاد أحمد جرار وزلزال عنيف بتايوان.. 6 فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

الاستشهاد فوق أرض مقدسية..

"التشريعي" ينعى شهداء أريحا ويؤكد أنّ المقاومة هي الكفيلة بردع المحتل

06 فبراير 2023 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
...
رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر

نعى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر، شهداء الشعب الفلسطيني في مخيم عقبة جبر جنوبي مدينة أريحا بالضفة الغربية، والذين ارتقوا فجر اليوم خلال اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواجهات معه في المخيم.

وقال بحر في تصريح صحفي، اليوم الإثنين: إنّ "دماء الشهداء ستظل شاهدة على الوجه الإجرامي للاحتلال العنصري، وتضاف إلى سلسلة جرائمه المتصاعدة بحقّ شعبنا الفلسطيني والتي لن تسقط بالتقادم"، مشددًا أنّ المقاومة هي الكفيلة بردع المحتل وإيقاف اعتداءاته المتواصلة ضد شعبنا.

اقرأ أيضًا: "التشريعي": الاحتلال يتعمد القتل البطيء للأسرى ويجب محاسبتها

وأضاف: "إنّ فلسطين لن تنسى شهداءها ودماؤهم ستبقى وقودًا لاستمرار الثورة والمقاومة حتى زوال الاحتلال".

وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالعمل على ملاحقه الاحتلال قانونيًّا في المحاكم الدولية لانتهاكاتهم الصارخة لحقوق الإنسان والمخالفة لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

يُذكر أنّ عددًا من المقاومين استُشهدوا، فجر اليوم في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مخيم عقبة جبر، الذي تعرض لاقتحام واسع من قوات الاحتلال، تخلله مواجهات عنيفة مع سكان المخيم ومقاوميه.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المقاومة #التشريعي #الضفة الغربية #شهداء أريحا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة