"التشريعي" ينعى شهداء أريحا ويؤكد أنّ المقاومة هي الكفيلة بردع المحتل

نعى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر، شهداء الشعب الفلسطيني في مخيم عقبة جبر جنوبي مدينة أريحا بالضفة الغربية، والذين ارتقوا فجر اليوم خلال اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواجهات معه في المخيم.

وقال بحر في تصريح صحفي، اليوم الإثنين: إنّ "دماء الشهداء ستظل شاهدة على الوجه الإجرامي للاحتلال العنصري، وتضاف إلى سلسلة جرائمه المتصاعدة بحقّ شعبنا الفلسطيني والتي لن تسقط بالتقادم"، مشددًا أنّ المقاومة هي الكفيلة بردع المحتل وإيقاف اعتداءاته المتواصلة ضد شعبنا.

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وأضاف: "إنّ فلسطين لن تنسى شهداءها ودماؤهم ستبقى وقودًا لاستمرار الثورة والمقاومة حتى زوال الاحتلال".

وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالعمل على ملاحقه الاحتلال قانونيًّا في المحاكم الدولية لانتهاكاتهم الصارخة لحقوق الإنسان والمخالفة لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

يُذكر أنّ عددًا من المقاومين استُشهدوا، فجر اليوم في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مخيم عقبة جبر، الذي تعرض لاقتحام واسع من قوات الاحتلال، تخلله مواجهات عنيفة مع سكان المخيم ومقاوميه.

المصدر / فلسطين أون لاين