الاقتصاد: توريد 11905 شاحنة بضائع لغزة الشهر المنصرم

أفادت الإدارة العامة للتجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني بتوريد 11905 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري خلال الشهر المنصرم.

وأوضحت الإدارة العامة للتجارة والمعابر في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه اليوم، أنه تم استيراد 7521 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و 4384 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير 960 شاحنة محملة بحديد الخردة والأثاث والخضار عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح التجاري.

وبين التقرير أنه تم إدخال 1106 شاحنة محروقات موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم 572 شاحنة ومعبر رفح 534 شاحنة.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الشهر الماضي بلغ 23 يوم، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 14 يوم.

وعلى صعيد معبر بيت حانون شمال القطاع أوضحت الوزارة أنه، تم ادخال 137955 جرام من الذهب والمجوهرات، وتصدير 31418 جرام.

وفي سياق آخر نظمت دائرة الرقابة الصناعية في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم، جولات ميدانية على عدة منشآت صناعية متنوعة في محافظتي رفح والوسطى.

وأوضحت دائرة الرقابة في بيان اليوم، أن الجولات تهدف إلى متابعة إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية الخاصة بتصنيع الحلويات والكيك والخبز والرقابة على خطوط الإنتاج والمواد الخام.

وبينت الدائرة أن طواقمها تابعت خلال الجولات، الشروط الفنية والصحية لمعامل تعبئة الخضروات المجمدة وإنتاج البرجر للتأكد من اتباع كافة الإجراءات السليمة.

وشملت الجولات أيضا منشآت صناعية أخرى خاصة بمصانع البلوك ومصانع البلاستيك حيث جرى الإطلاع على سير عملها والتزامها بتعليمات الوزارة.

المصدر / فلسطين أون لاين