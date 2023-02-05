"المبادرة" تطالب حكومة اشتية بإلغاء قرار رفع أسعار المواصلات

طالبت حركة المبادرة الوطنية، حكومة اشتية بالتراجع عن قرار رفع قيمة المواصلات في محافظات الضفة الغربية وإلغاء العمل به.

ورأت المبادرة الوطنية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذا القرار يزيد الأعباء على كاهل المواطنين في غمرة ما يواجهه شعبنا من ظروف اقتصادية صعبة وغلاء متصاعد.

ودعت إلى ضرورة تعويض السائقين والعاملين كافة، في مجال النقل والمواصلات عن الفروقات والارتفاع في الأسعار من خلال تخفيف الضرائب على الوقود حتى لا يتحمل المواطنون أعباءها.

وجدّدت التأكيد بضرورة تعزيز صمود المواطنين كواحد من أهم المرتكزات الكفاحية والنضالية خاصة أمام تصاعد جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين