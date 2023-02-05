الزراعة تدعو المزارعين إلى اتّباع الإرشادات لتفادي تداعيات الأمطار

أصدرت الإدارة العامة للإرشاد وخدمات المزارعين في وزارة الزراعة بغزة، مجموعة إرشادات لمواجهة البرد والأمطار والسيول وشدّة الرياح التي قد تضرب القطاع اعتباراً من الليلة، حسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية، والتي قد تؤثر على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وأهابت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأحد بالمزارعين ومربّي الثروة الحيوانية اتباع الإجراءات الصادرة عن الوزارة، تفادياً للخسائر الناجمة عن هذا المنخفض.

وحثّت المزارعين على الـتأكد من عدم وجود ما يعيق مجاري المياه وفتح القنوات حول المزارع والـتأكد من تصريفها لمياه الأمطار والسيول.

كذلك تفقد البيوت البلاستيكية (الدفيئات) بشكل كامل قبل المنخفض الجوي وإحكام إغلاقها وتثبيتها تجنّبًا لتطايرها.

وطالبت الوزارة المزارعين إجراء الصيانة اللازمة واستبدال الخشب البالي وتغيير النايلون الذي انتهت صلاحيته 2-3 سنوات حتى تكون أكثر مقاومة للرياح والأمطار.

وكذلك تنظيف المزاريب وتركيب مواسير لتصريف المياه بعيداً عن أرجل الدفيئة بدلاً من حصول انجرافات حول البيوت البلاستيكية والأراضي الزراعية القريبة منها.

وبيّنت الوزارة أنه وبسبب الرياح الشديدة المرافقة للمنخفض، يجب تثبيت أحزمة فوق أسطح الدفيئات لتقليل تطاير البلاستك وتمزّقه، وفتح الجهة المعاكسة لاتجاه الريح ليتم تفادي تدمير الدفيئة.

وأكدت ضرورة تقليل كميات مياه الري لمنع زيادة الرطوبة الجوية داخل الدفيئة لمنع انتشار الأمراض الفطرية، والاحتفاظ بنايلون احتياطي لدى المزارعين في المناطق الأكثر عرضة لتمزيق الدفيئات، ليتم استخدامه وتركيبه لتدارك المحصول وعدم إتلافه بعد انحسار المنخفض.

كذلك الرش الوقائي للنباتات المحمية والمكشوفة لمنع انتشار الأمراض الفطرية قبل الموجه وبعدها.

الإنتاج الحيواني

كما أصدرت الوزارة إرشادات للعاملين في قطاع الإنتاج الحيواني والنحل، كما يلي:

1-التأكد من صلاحية المبنى وعدم تسرّب مياه الأمطار إلى الداخل سواء عن طريق السقف او الأرضية.

2-يجب التأكد من ثبات السقف بشكل محكم لتحمّل الرياح الشديدة، أما في بيوت الشعر والخيام فيجب تثبيتها في الأرضية بشكل محكم ووضع أربطة خاصة على السطح وتثبيتها في الأرض من كل الجهات.

3-إغلاق جوانب البركسات بحيث نسمح بالتهوية الجيدة واللازمة، مع عدم حدوث تيارات هوائية لتجنّب الأمراض.

4-وضع الأعلاف المركزة والقش داخل المخازن أو تغطيتها بالبلاستك لمنع وصول مياه الأمطار إليها، مع ملاحظة وضعها على سطح مرتفع عن الأرض مثل المشاطيح.

5-تخزين كمية كافية من الأعلاف المركزة والمالئة في مستودعات وتغطيتها جيدًا نظرًا للظروف التي نعيشها وخاصة توفرها في أثناء المنخفض.

6-الاهتمام بنظافة وجفاف الأرضية للمزرعة بشكل عام وفردها ببقايا العلائق الجافة.

7-التأكد من وجود الدفايات خصوصًا في مزارع الدجاج اللاحم وأن يكون عددها ملائم ودرجة الحرارة داخل العنبر متوازنة ولا تتأثر بالمنخفض الجوي.

8-الاهتمام بالفرشة في مزارع الدجاج اللاحم بحيث تكون سميكة نوعًا ما (لتتراوح ما بين 10-12 سم) تجنّبًا لبرودة الأرضية ووضع ميزان حرارة بحيث يكون بارتفاع ظهر الصوص، وأن يكون بعيدًا عن مصدر التدفئة.

9-تشتية خلايا النحل بأغلاق مدخل الخلية لمنع دخول الهواء والأمطار إلى داخل الخلية.

10-وضع كيس من الخيش تحت غطاء الخلية لمنع تسرّب التيارات الهوائية الباردة مع التأكد من وضع ثقل على غطاء الخلية لضمان عدم طيران الغطاء بسبب الرياح.

وأكدت وزارة الزراعة ضرورة التواصل مع دوائر الإرشادات وخدمات المزارعين في المحافظات في حال حدوث أي طارئ.

المصدر / فلسطين أون لاين