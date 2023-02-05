أريحا: كتيبة "عقبة جبر" تتوعد الاحتلال بأيام غضب

أعلنت كتيبة مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، عن ثلاثة أيام غضب على الاحتلال الإسرائيلي تبدأ من الساعة الثامنة من مساء اليوم، دعت فيها الأهالي وحملة البنادق إلى صب جام غضبهم على الاحتلال.

وقالت الكتيبة في بيان صحفي عصر اليوم الأحد: "نظراً لما تمر به أريحا من تضييقات وحصار مستمر لليوم التاسع، نعلن بدء أيام الغضب من الساعة 8 من مساء اليوم ولمدة ثلاثة أيام، لنجعلها جميعا أياماً من نار على الاحتلال".

إعلان الكتيبة جاء من جرّاء مواصلة قوات الاحتلال حصارها المشدّد على أريحا لليوم التاسع، وتشديد إجراءاتها على مداخل المدينة وبحق المواطنين القادمين إليها.

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ودعت الكتيبة أهالي القرى المجاورة للمخيم إلى صب جام غضبهم على الاحتلال وإشعال نقاط التماس.

وحثّت كل من يحمل بندقية إلى توجهيها للاحتلال، قائلةً "يا حامل البندقية إن البنادق شرف وعز، ألا تخجل من بندقيتك وأنت لم توجّهها يومًا لصدور المحتل، ألا تخجل من رصاصاتها، ألا تخجل منها وهي تتمنى رجلًا غيرك، نعم إن البنادق كالشرف إن لم تصنها لا تصنك".

وتابعت "طوبى لرجال الشرف حملة البنادق الشريفة الموجّهة لصدور العدو التي لا تعرف إلا الدفاع عن نساء وشيوخ ورجال هذا الوطن ولا أبقى الله بندقية خائنة لم تفكر في الاشتباك".

المصدر / فلسطين أون لاين