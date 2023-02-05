حماس: حصار أريحا جريمة صهيونية لن تكسر شعبنا ومقاومته

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حصار الاحتلال الفاشي لمدينة أريحا وفرضه قيوداً عليها لليوم التاسع على التوالي، وعدته جريمةً وعقاباً جماعياً مخالفاً لكل القيم والأعراف الإنسانية، ومحاولة يائسة لكسر صمود شعبنا وعزيمة شبابنا الثائر.

وأكدت الحركة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن استمرار تلك الجرائم والانتهاكات ضد أبناء شعبنا ليستدعي أيضاً التحرك الجاد والفوري من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأطراف الفاعلة كافة، لإرغام سلطات الاحتلال على فك القيود ورفع الحصار الجائر.

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وحيت أهالي أريحا ومخيم عقبة جبر، داعيةً إلى مؤازرتهم ومساندتهم بكل الوسائل الممكنة، وضرب قوات الاحتلال ومستوطنيه في أرجاء الوطن كافة.

المصدر / فلسطين أون لاين