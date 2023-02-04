الناشطة العواودة: الضفة الغربية تبدع في مقارعة الاحتلال

قالت الناشطة السياسية انتصار العواودة، اليوم السبت: إن "شعبنا الفلسطيني يبدع في مقارعة الاحتلال الصهيوني بمدن ومناطق الضفة الغربية".

وأضافت خلال تصريح صحفي: إن "الاحتلال يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ويسعى لاستهداف أبناء شعبنا في جميع المناطق".

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وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها وجرائمها بحق أهالي الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث شهد الشهر الأول من العام الجاري استشهاد 35 فلسطينياً بينهم 8 أطفال وسيدة مسنة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

بدورها، سجلت محافظة جنين العدد الأكبر من الشهداء منذ بداية عام 2023 بواقع 20 شهيداً.

وفي المقابل، لا تزال المقاومة الفلسطينية تتصدى لجرائم الاحتلال، وتصعّد من عملياتها ضد جيش الاحتلال والمستوطنين، وبلغت ذروتها في العملية النوعية التي وقعت قبل أيام في القدس المحتلة وأسفرت عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين