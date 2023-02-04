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حراك المعلمين بالضفة يقرر خوض خطوات تصعيدية

04 فبراير 2023 . الساعة 00:05 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

أعلن حراك المعلمين الموحد بالضفة الغربية، الإضراب لجميع المراحل الدراسية دون استثناء بما في ذلك الثانوية العامة، بمجرد صرف الراتب مقتطعاً أو غير شامل لعلاوة الـ 15% التي حققها الإضراب الأخير.

وأكد الحراك في بيانه على ضرورة تشكيل تمثيل نقابي ديمقراطي حر للمعلمين والذي كفلته مبادرة المؤسسات في مدة أقصاها 1/9/2022 ولم ينفذ هذا البند ولم يتم السعي إلى تنفيذه؛ لأن الجميع يدركون خطورة وجود تمثيل ديمقراطي حر للمعلمين منتخب على أساس شفاف ونزيه بينهم.

وتابع: "نؤكد في حراك المعلمين الموحد 2022 أننا لن نبدأ إضرابنا مع أحد ولن ننهيه بأمر من أحد، فمن يريد أن يصطاد في الماء العكر فليذهب بعيداً، فلا عودة هذه المرة إلا وقد شكلنا تمثيلنا الديمقراطي الحر ليتكفل بتحقيق مطالبنا العادلة".

وأشار حراك المعلمين الموحد إلى أن إعلانهم الأخير يعتبر دعوة لأولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم للمدارس حتى تتحقق مطالب المعلمين التي لن يعطوا حصة واحدة دون تحقيقها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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