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شملت 5 عمليات إطلاق نار

22 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

03 فبراير 2023 . الساعة 22:36 بتوقيت القدس
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تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 22 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، أدت لإصابة مستوطن.

وأصيب مستوطن، مساء اليوم الجمعة، بعد تحطيم مركبته في مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في أريحا، وأطلقوا النار مرتين صوب حاجز "الجلمة" العسكري في جنين.

كما أطلق المقاومون النار صوب قوات الاحتلال في حاجز بيت فوريك بمدينة نابلس، واستهدفوا سيارة للمستوطنين قرب دوار روابي برام الله.

واندلعت مواجهات في 14 نقطة، شهدتها مناطق القدس وبيت لحم ونابلس وسلفيت وقلقيلية وأريحا، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وتصاعدت عمليات مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة في شهر يناير من العام الجديد 2023.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال تقريره الدوري، (1448) عملاً مقاوماً خلال يناير الماضي، أدت لمقتل (7) إسرائيليين، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد (35) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

ووثق المركز (159) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (55، 53) عملية منها ي جنين ونابلس على التوالي.

المصدر / حرية نيوز
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#القدس #المقاومة #الضفة الغربية

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