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مقتل 8 مستوطنين في 457 عملًا مقاومًا بالضفة الأسبوع الماضي

03 فبراير 2023 . الساعة 19:28 بتوقيت القدس
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أحصى مركز المعلومات الفلسطيني (معطى)، الأسبوع الماضي، ارتقاء 5 شهداء ومقتل 8 مستوطنين في 457 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية المحتلة.

وسجل (معطى)، في إحصائيته الأسبوعية، اليوم، قيام الشباب الثائر بتنفيذ 457 عملًا مقاومًا، بينهما 44 عملية إطلاق نار و21 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

ورصد 89 عملية إلقاء حجارة و93 تصدٍ لاعتداءات المستوطنين و137 نقطة مواجهة، و6 عمليات تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

والشهداء الذين ارتقوا الأسبوع الماضي هم: نسيم أبو فودة (٢٦ عامًا) من الخليل، عمر السعدي (٢٤ عامًا) من جنين، وكرم علي سلمان (18 عامًا) من قرية قوصين غرب نابلس، خيري علقم (21 عامًا) من القدس، ووديع أبو رموز (16 عامًا) في حي عين اللوزة ببلدة سلوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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