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الاحتلال يفرج عن أسير من رفح بعد 19 سنةً في الأسر

03 فبراير 2023 . الساعة 17:04 بتوقيت القدس
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أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، عن الأسير أحمد جمعة سرحان أبو جزر من محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

ووصل الاسير أبو جزر وهو من كوادر حركة الجهاد الإسلامي، إلى حاجز بيت حانون، وذلك بعد قضائه ما يزيد عن ١٩ عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد أبو جزر ولد بتاريخ 08/04/1985م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 19/12/2003م، وأصدرت المحكمة بحقه حكمًا بالسجن سبعة عشر عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في أعمال مقاومة.

وبتاريخ 19/11/2018م وجهت له قوات الاحتلال تهمة محاولة تهريب هواتف خلوية مع أشخاص من خارج السجن إلى داخل السجن، والتي يستخدمها الأسرى للتواصل والاطمئنان على أهاليهم، وأصدرت محكمة الاحتلال في اللد في الداخل المحتل حكمًا جائرًا بحقه بالسجن 20 شهرًا تضاف لحكمه السابق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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