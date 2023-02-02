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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثانية لأسير من جنين

02 فبراير 2023 . الساعة 23:53 بتوقيت القدس
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 جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للأسير ناجح حسن قعدات حبايبة، من بلدة صانور جنوب جنين لمدة ستة أشهر.

وأفاد ذوو الأسير حبايبة لـ"وفا"، بأنه يقبع في سجن النقب وتم إبلاغه بتجديد الاعتقال الإداري التعسفي دون توجيه أي تهم له.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع قوات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #اعتقال إداري

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