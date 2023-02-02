"الأعلى للقضاء" يستعرض أبرز منجزاته للعام 2022

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية، حسن علي الجوجو، سعيه إلى تحقيق العدالة في المجتمع والحفاظ على السلم الأهلي والأمن المجتمعي ونشر الثقافة الشرعية والقانونية عملاً بمقتضيات الحكم الرشيد من خلال قضاة مؤهلين.

وقال خلال استضافته في برنامج لقاء مع مسئول، اليوم الخميس، إلى أن المجلس عمل على تطوير إمكانياته؛ ليحقق إنجازاتٍ نوعية وهامة خلال العام المنصرم، عبر إنجاز المعاملات والقضايا الشرعية، وحل النزاعات والخلافات الأسرية وتحسين مستوى الأداء الفعلي في تقديم الخدمات بالشكل الذي يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن تحت شعار استقلال القضاء وسيادة القانون.

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والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي في فلسطين هو مؤسسة قضائية مستقلة، تعد مكوناً مهماً من مكونات السلطة القضائية كما جاء في المادتين 97، 101 من القانون الأساسي المعدل.

وحول إنجازات المجلس، أوضح الجوجو أن المحاكم الشرعية أنجزت عدد (438,012) معاملة خلال العام 2022، مؤكداً ارتفاع إجمالي المعاملات خلال عام 2022 عن سابقه بنسبة (29.2%)، ملفتاً إلى أن المحكمة العليا الشرعية أنجزت (1,253) دعوى ومعاملة واردة بنسبة انجاز 99.6%، منوهاً إلى أن المحاكم الشرعية الابتدائية أنجزت عدد (337,752) معاملة متنوعة من دعاوى قضائية وتنفيذية، وزواج وطلاق، وحجج، ومعاملات أخرى خلال العام 2022.

وحول معاملات الزواج، ذكر أن المحاكم الابتدائية أنجزت (19,550) عقد زواج، في حين بلغت حالات الطلاق من نفس الزواج (1,015) معاملة طلاق، مبيناً بأن حالات الطلاق الإجمالية خلال عام 2022 بلغت (4,319) معاملة.

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وأشار إلى وجود انخفاض في حالات الزواج بنسبة (6.3%) عن عام 2021، في حين بلغت نسبة الطلاق الاجمالية (20.2%) حيث ارتفعت عن العام السابق بمعدل معدل (0.9%)، مؤكداً على أن ارتفاع نسبة الطلاق جاء بسبب انخفاض حالات الزواج.

وعزا انخفاض حالات الزواج خلال العام المنصرم بنسبة (6.3%)، إلى الظروف الاقتصادية التي يعيشها أهالي قطاعه غزة، موضحاً أن الدوائر والوحدات التابعة للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي أنجزت (96,902) معاملة متنوعة من إرشاد أسري، وشكاوى مواطنين، وترخيص الحكم الشرعي والمعاملات الأخرى خلال العام 2022.

وأكد الجوجو، على بدء العمل بعقد الزواج المحوسب وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك حوسبة حجة العزوبية للتسهيل على المواطنين فيما يتعلق بالتأمين والمعاشات دون مراجعة المحكمة بهذا الخصوص.

وكشف عن أنه تمت الموافقة على تعيين قضاة جدد لاستكمال الجسم القضائي للمحاكم الشرعية.

المصدر / فلسطين أون لاين