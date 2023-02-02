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4 من فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

02 فبراير 2023 . الساعة 13:55 بتوقيت القدس
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4 من فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 4 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والعلمية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "فلسطين أون لاين" أبرزه في نقاط:

  • 1789 انتخاب جورج واشنطن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.
  • 1936 إنتاج أول عنصر مُشع بطريقة صناعية (الراديوم).
  • 1978 (الموساد) يغتال المناضل الفلسطيني سعيد حمادي في لندن.
  • 1983 عقد الدورة (16) للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، عقب إخراج قوات الثورة من لبنان وقرر المؤتمر أنّ مشروع السلام العربي في قمة فاس لا يتناقض مع البرنامج السياسي الفلسطيني.
  • 1999 انتخاب الجنرال هوغو شافيز رئيسًا لفنزويلا.
  • 2004 إطلاق موقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك).
  • 2008 إغلاق الحدود بين مصر وقطاع غزة بموجب اتفاق بين الحكومة المصرية وحركة حماس عقب تدفق مئات الآلاف من السكان من أجل التزود بالمؤن والوقود.
  • 2008 فجّر القساميان محمد الحرباوي وشادي زغير نفسهيما قرب المفاعل النووي "ديمونا فقُتل عالمان نوویان صهیونیان.
المصدر / فلسطين أون لاين
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#ذاكرة أحداث فلسطين #أحداث فلسطين #4 فبراير

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