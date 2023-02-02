4 من فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

1983 عقد الدورة (16) للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، عقب إخراج قوات الثورة من لبنان وقرر المؤتمر أنّ مشروع السلام العربي في قمة فاس لا يتناقض مع البرنامج السياسي الفلسطيني.