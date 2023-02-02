4 من فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 4 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث السياسية والاجتماعية والعلمية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "فلسطين أون لاين" أبرزه في نقاط:
- 1789 انتخاب جورج واشنطن رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.
- 1936 إنتاج أول عنصر مُشع بطريقة صناعية (الراديوم).
- 1978 (الموساد) يغتال المناضل الفلسطيني سعيد حمادي في لندن.
- 1983 عقد الدورة (16) للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، عقب إخراج قوات الثورة من لبنان وقرر المؤتمر أنّ مشروع السلام العربي في قمة فاس لا يتناقض مع البرنامج السياسي الفلسطيني.
- 1999 انتخاب الجنرال هوغو شافيز رئيسًا لفنزويلا.
- 2004 إطلاق موقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك).
- 2008 إغلاق الحدود بين مصر وقطاع غزة بموجب اتفاق بين الحكومة المصرية وحركة حماس عقب تدفق مئات الآلاف من السكان من أجل التزود بالمؤن والوقود.
- 2008 فجّر القساميان محمد الحرباوي وشادي زغير نفسهيما قرب المفاعل النووي "ديمونا فقُتل عالمان نوویان صهیونیان.
المصدر / فلسطين أون لاين