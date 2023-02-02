حكومة اشتية ترفع أسعار النقل في الضفة الغربية

قررت وزارة النقل والمواصلات في الضفة الغربية، اليوم الخميس، تعديل تسعيرة النقل العام اعتبارًا من صباح يوم الأحد المقبل.

وعزت الوزارة في بيان صحفي، قرارها إلى الارتفاعات العالمية الحاصلة في الفترة الأخيرة على مدخلات عمل المركبات، موضحة أنّ القرار يأتي لإنصاف العاملين في قطاع النقل والمواصلات وحماية المواطن من أيّ استغلال.

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وقررت الوزارة أن تكون الزيادة بمقدار نصف شيقل على تعرفة النقل الأقل من خمسة شواقل، بالإضافة إلى زيادة بمقدار شيقل واحد على تعرفة النقل من خمسة شواقل وأقل من 10 شواقل، مشيرة إلى أنّ أسعار المواصلات ستشهد زيادة شيقل ونصف على تعرفة النقل من 10 شواقل وأقل من 15 شيقلًا، بالإضافة إلى زيادة بمقدار شيقلين على تعرفة النقل من 15 شيقلًا فما فوق.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال مخالفة أيٍّ من العاملين في قطاع النقل العام للتسعيرة الجديدة يتم الاتصال على الرقم 150 أو التواصل مع وحدة الشكاوى على موقع الوزارة الإلكتروني.

المصدر / فلسطين أون لاين