3 من فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 3 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث السياسية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1948 وفاة شيخ الصحافة الفلسطينية نجيب نصار مؤسس صحيفة الكرمل في القاهرة
- 1969 انتخاب ياسر عرفات زعيم حركة فتح رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.
- 2003 وزير الأمن الداخلي الصهيوني "عوزي لنداو" يطلب فتح تحقيق عاجل مع رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح ونائبه بزعم أنهما يحرضان على الجهاد.
- 2003 نجاح حراس المسجد الأقصى في التصدي لمحاولة للمستوطنين الصهاينة من اقتحام المسجد الأقصى المبارك.
- 2005 إصابة أربعة جنود صهاينة على مدخل مستوطنة جنوب الخليل وكتائب الأقصى تعلن المسؤولية عن العملية.
- 2009 نحو 500 من علماء من الأزهر في مصر يحرمون "إغلاق المعابر وهدم الأنفاق، ومنع السلاح عن المجاهدين".
- 2011 اندلاع مواجهات دامية في القاهرة تؤدي إلى مقتل 10 محتجين وإصابة أكثر من 800 في اليوم العاشر من التظاهرات المطالبة بإسقاط حكم الرئيس محمد حسني مبارك.
- 2015 إعلان إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقًا على يد عناصر تابعة لتنظيم الدولة.
- 2019 الإعلان عن فوز السياسي السلفادوري فلسطيني الأصل نجيب أبو كيلة بِرئاسة السلفادور بعد أن حصد ما نسبته 53% من الأصوات.
المصدر / فلسطين أون لاين