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3 من فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

02 فبراير 2023 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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3 من فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 3 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث السياسية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:

  • 1948 وفاة شيخ الصحافة الفلسطينية نجيب نصار مؤسس صحيفة الكرمل في القاهرة
  • 1969 انتخاب ياسر عرفات زعيم حركة فتح رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.
  • 2003 وزير الأمن الداخلي الصهيوني "عوزي لنداو" يطلب فتح تحقيق عاجل مع رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح ونائبه بزعم أنهما يحرضان على الجهاد.
  • 2003 نجاح حراس المسجد الأقصى في التصدي لمحاولة للمستوطنين الصهاينة من اقتحام المسجد الأقصى المبارك.
  • 2005 إصابة أربعة جنود صهاينة على مدخل مستوطنة جنوب الخليل وكتائب الأقصى تعلن المسؤولية عن العملية.
  • 2009 نحو 500 من علماء من الأزهر في مصر يحرمون "إغلاق المعابر وهدم الأنفاق، ومنع السلاح عن المجاهدين".
  • 2011 اندلاع مواجهات دامية في القاهرة تؤدي إلى مقتل 10 محتجين وإصابة أكثر من 800 في اليوم العاشر من التظاهرات المطالبة بإسقاط حكم الرئيس محمد حسني مبارك.
  • 2015 إعلان إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقًا على يد عناصر تابعة لتنظيم الدولة.
  • 2019 الإعلان عن فوز السياسي السلفادوري فلسطيني الأصل نجيب أبو كيلة بِرئاسة السلفادور بعد أن حصد ما نسبته 53% من الأصوات.
المصدر / فلسطين أون لاين
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#ذاكرة أحداث فلسطين #أحداث فلسطين #3 فبراير

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