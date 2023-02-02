3 من فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 3 من فبراير/ شباط العديد من الأحداث السياسية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1948 وفاة شيخ الصحافة الفلسطينية نجيب نصار مؤسس صحيفة الكرمل في القاهرة

1969 انتخاب ياسر عرفات زعيم حركة فتح رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.

2003 وزير الأمن الداخلي الصهيوني "عوزي لنداو" يطلب فتح تحقيق عاجل مع رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح ونائبه بزعم أنهما يحرضان على الجهاد.

2003 نجاح حراس المسجد الأقصى في التصدي لمحاولة للمستوطنين الصهاينة من اقتحام المسجد الأقصى المبارك.

2005 إصابة أربعة جنود صهاينة على مدخل مستوطنة جنوب الخليل وكتائب الأقصى تعلن المسؤولية عن العملية.

2009 نحو 500 من علماء من الأزهر في مصر يحرمون "إغلاق المعابر وهدم الأنفاق، ومنع السلاح عن المجاهدين".

2011 اندلاع مواجهات دامية في القاهرة تؤدي إلى مقتل 10 محتجين وإصابة أكثر من 800 في اليوم العاشر من التظاهرات المطالبة بإسقاط حكم الرئيس محمد حسني مبارك.

2015 إعلان إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقًا على يد عناصر تابعة لتنظيم الدولة.