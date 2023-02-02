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مشاهدات مليونية لردة فعل ناقة مع رؤيتها لمالكها بعد غيابه عنها بسبب المرض

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بالفيديو مشاهدات مليونية لردة فعل ناقة مع رؤيتها لمالكها بعد غيابه عنها بسبب المرض

02 فبراير 2023 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
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الناقة ومالكها في مشهد ترحيب غريب

حققت مقاطع مصورة، لردة فعل ناقة مع رؤيتها لمالكها بعد غيابه عنها بسبب المرض، على مشاهدات مليونية.

تداول رواد موقع "تويتر" فيديو لردة فعل الناقة، معتبرين أنّ الوفاء ليس حصريًّا على البشر.

الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، وحقق مشاهدات مليونية، أظهر رجلًا مسنًّا داخل سيارة إسعاف، فيما الناقة تقترب منه وترحب به، وكأنها تحاول احتضانه وتقبيله.

وعلق مغرد قائلًا: "سبحان الله الوفاء ليس حصريًّا على البشر"، بينما قال آخر: "لا تعلم أتتعجب من وفاء الناقة بعد طول الغياب! أم من وفاء مالك إبل أبعده المرض عن لقاهم!".

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
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