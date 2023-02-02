هنية يتلقّى دعوة رسمية لزيارة القاهرة

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، أنّ رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية تلقّى دعوة رسمية لزيارة العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت المصادر لـ"صفا" أنّ الزيارة ستكون الأسبوع المقبل.

وتأتي الدعوة في ظل توتر كبير تشهده الساحة الفلسطينية، ولاسيما بعد اعتداء قوات الاحتلال على الأسيرات في سجن الدامون، والاقتحامات الإسرائيلية و"المجازر" المتواصلة بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب توسيع المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، وقانون سحب الجنسية من أسرى الداخل المحتل.

ويوم السبت الماضي حذّر هنية في بيان، من ذهاب المنطقة نحو تصعيد غير مسبوق نتيجة حملة القمع الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين