الاحتلال يهدم منزلين جنوب نابلس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين في قرية دوما، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفاد رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة، خلال تصريحات صحفية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من القرية، وهدمت منزلي المواطنين محمد علي، وتبلغ مساحته قرابة 160 مترا مربعا، ومصطفى خالد مليحات، وتبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع، بحجة البناء في المنطقة "ج".

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وكانت قوات الاحتلال أخطرت -في وقت سابق- بهدم عددٍ من المنازل في دوما، معرباً عن خشيته من أن يكون هدم المنزلين مقدمة لهدم منازل أخرى وتشريد أهلها.

وأوضح دوابشة، أن سلطات الاحتلال ترفض أي توسعة للمخطط الهيكلي للقرية، فيما يواجه أهالي القرية البالغ تعدادهم 3500 نسمة، 200 إخطار بوقف البناء والهدم لمنازل ومنشآت اضطروا لتشييدها بالمناطق المصنفة "ج"، ويخوضون معركة قانونية أمام المحاكم الاحتلالية للنجاة من خطر الهدم.

ويخنق قرية دوما حزام استيطاني، فيحاصرها من الغرب مستوطنة "شيلو" التي أقيمت عام 1978 امتدادا للبؤرة الاستيطانية "احيا"، وفي المنطقة الجنوبية معسكر "جبعيت" والمستوطن "حنان" الذي يسيطر على خمسة آلاف دونم، والشرقية مستوطنتي "معالي افرايم، وفصايل"، فيما يحاصر البلدة من الجهة الشمالية الغربية "خط شارع ألون" الاستيطاني.

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يذكر أن رؤساء كتل الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال أجمعوا في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، على الانتقال لسياسة جديدة لمواجهة البناء الفلسطيني في مناالبناء الطق "ج".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، اتفق رؤساء كتل الائتلاف على وجوب هدم كلّ عملية بناء لأي بيت فلسطيني في مناطق "ج"، التي تشكل 60 بالمائة من الضفة الغربية.